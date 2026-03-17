İtalya'ya kaçırılmak istenen tarihi eserleri şoför kabinindeki sıra dışı yoğunluk ele vermiş

Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İtalya'ya kaçırılmak istenilen 7 bin 550 sikke ve figürü kazı çalışmaları sırasında bulduğunu öne sürüp tırında yaptığı gizli bölmeyle yurt dışına kaçırmak isteyen şoförün planı, gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen ay İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir tırda çok sayıda tarihi eser bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 25 Şubat'ta Ro-Ro gemisiyle İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmesi planlanan yaklaşık 280 tır Çeşme Ulusoy Limanı'nda incelemeye alındı.

Denetimler sırasında tır şoförü A.T'nin (32) şüpheli tavırları gümrük muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti. A.T'nin kullandığı tır, ekiplerce X-ray sisteminde tarandı. Tarama sırasında şoför kabininde sıra dışı yoğunluk tespit edildi.

Bunun üzerine araç arama hangarına çekildi. Gümrük muhafaza ekipleri, yoğunluğun bulunduğu kabinde detaylı inceleme yaptı. Yatağın arka bölümünde, plastik malzemeden eklenti yapılarak gizli bir bölmenin oluşturulduğu belirlendi. Buradaki 15 pakette 7 bin 550 sikke ve figür ele geçirildi.

Tarihi eserler inceleme için Çeşme Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi. Sürücü A.T. tutuklandı.

Kazıda bulduğunu iddia etti

Şüpheli ilk ifadesinde, 2 yıl önce kepçe operatörü olarak çalıştığını, bir hafriyat çalışması sırasında kepçesine tesadüfen bazı cisimlerin takıldığını gördüğünü, bunların tarihi eser olduğunu fark ederek kimseye söylemediğini anlattı.

Korktuğu için eserleri iki yıl boyunca sakladığını öne süren A.T, daha sonra uluslararası taşımacılık yapan bir lojistik firmasında tır şoförü olarak işe başladığını, tarihi eserleri yurt dışında satmak amacıyla kullandığı tıra yaptığı gizli bölmeye koyduğunu ifade etti.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tutuklanan A.T'nin yurt içi ve dışında başkalarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirmesiyle çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
