İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, hibrit savaş unsurlarına karşı savunmaya 6 milyar avro yatırım yapacaklarını söyledi.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde "Bakan'a sorular" oturumuna katılan Crosetto, burada gündemdeki konulara ilişkin parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

Crosetto, İtalya'da son haftalarda kaydedilen siber saldırılar, uçuşları ve okulları hedef alan asılsız bomba ihbarları ve yetkililere ait kişisel bilgilerin "karanlık ağ" (dark web) üzerinde yayımlanması gibi bir dizi saldırı yaşanırken, Savunma Bakanlığının bu alandaki güvenlik yatırımlarının azaltıldığı iddialarına karşı çıktı.

Hibrit tehditlerden korunmak için 2019'da 126 milyon avro kaynak ayrıldığına dikkati çeken Crosetto, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayı, henüz tüm bu ihbarlar yaşanmadan önce, 2025 yılında 557 milyon avroya yükselerek dört kattan fazla arttı. 2026-2028 dönemi için ise önceki üç yıllık döneme kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha fazla kaynak ayırarak yaklaşık 2 milyar avroluk bir bütçe öngörüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sektör için 6 milyar avrodan fazla kaynak ayrıldı."

Crosetto, Küresel Hava Muharebe Programı isimli 6. nesil savaş uçağı projesinin (GCAP) payının da doğrudan bu tür teknolojilere ve bunların geliştirilmesine dahil edilmesi halinde söz konusu rakamın 7 milyar avroya ulaştığını dile getirdi.

Hibrit savaş ile konvansiyonel savaşa karşı savunma arasında artık bir ayrım kalmadığını belirten Crosetto, "Ukrayna bunu kanıtlıyor. Siperler, insansız hava araçları, uydular, ağlar ve siber operasyonlar; hepsi aynı savaşın parçası. Eğer bir bağlantı koparsa bunun bedelini sahadakiler öder. Tek bir savaş vardır ve biz bu savaşın bütünüyle mücadele edebilecek donanıma sahip olmalıyız." diye konuştu.

Crosetto ayrıca, hibrit savaşla mücadele için ulusal ve Avrupa çapında bir merkez kurulması ihtiyacını yinelerken, gece gündüz faaliyet gösterecek ve zamanla sayısı 5 bine çıkacak siber uzman kadrosuna ulaşmaları gerektiğini kaydetti.

Bu arada, SWG kamuoyu araştırma şirketinin 11-13 Kasım tarihlerinde ülke genelinde 800 denekle yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, her 10 İtalyan'dan 7'si hibrit savaştan endişe duyuyor.

Kaynak: AA