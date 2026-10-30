Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Bosna Hersek'te helikopter kazasının yaşandığı yeri ziyaret edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Kazada ölen 4 askeri personel için Roma'da anma töreni yapıldı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü Misyonuna (EUFOR) ait askeri helikopterin dünkü kazasının ardından bölgeye giderek yaralıları ziyaret edeceğini bildirdi.

Bakan Crosetto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün büyük bir acı günü. Şehitlerimize saygı, yaralı askerlerimizin yanında olmak, durumlarını bizzat sormak ve onlara tüm Savunma Bakanlığının ve ülkenin somut yakınlığını ve sevgisini iletmek için Genelkurmay Başkanı ile Bosna'ya gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, kazanın ardından İtalya Savunma Bakanlığınca 4 Kasım Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bugün Roma'da açılacak "Savunma Köyü" etkinliğindeki kutlama programları iptal edildi.

"Savunma Köyü"nün açılışına katılan Başbakan Giorgia Meloni de Bakan Crosetto ile beraber kazada ölen askerler için çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Meloni, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "4 Kasım için kurulan Savunma Köyü'nün herkese açık bir anma yeri olmasını istedik. Her İtalyan'ın bir çiçek getirebileceği, bir düşünce bırakabileceği, sessizce durabileceği bir yer." dedi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da kaza dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Diğer yandan, İtalyan basınında çıkan haberlerde, CH-47 Chinook tipi ağır askeri nakliye helikopterinin 2 gün önce Viterbo kentinden EUFOR misyonu için bölgeye gittiği, ayrıca helikopter pilotu ve uçuş operatörünün kıdemli isimler olduğu belirtildi.

Helikopter kazası

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da EUFOR'a ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

EUFOR, hava araçlarından birinin Brcko bölgesinde rutin bir operasyon sırasında düştüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 82 sitede yayınlandı.
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek

Aliyev yönetiminden şok karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil
Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir

Cepler yanacak! Üçlü zam kapıda, psikolojik eşik aşılıyor
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil

2 bin askerle başka bir ülkeye girdiler
Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Günün şok iddiası! Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek

Greenwood'dan Kuyt'ı şaşırtan istek
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Şırnak'ta TIR'ın dorsesi yolcu otobüsünün üzerine kaydı! Kaza anı kamerada: Şoför hayatını kaybetti, 14 yaralı

TIR'ın dorsesi otobüsün üzerine kaydı! Şoför kurtarılamadı