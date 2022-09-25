İtalya sandık başında
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İtalya sandık başında İtalya'da parlamentonun yeni üyelerinin belirleneceği genel seçimlerde oy kullanma işlemleri sürüyor.
İtalya sandık başında
İtalya'da parlamentonun yeni üyelerinin belirleneceği genel seçimlerde oy kullanma işlemleri sürüyor. Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi, oylarını Milano'da kullandı. İki lider oylarını kullandıkları seçim merkezlerinde vatandaşları selamladı.
Kaynak: AA / Piero Cruciatti - Güncel