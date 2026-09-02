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Tajani: Dondurulmuş Rus varlıklarına hukuki zemin gerek

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İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımına prensip olarak karşı olmadıklarını, ancak hukuki dayanakların incelenmesi gerektiğini söyledi. Rusya'yı istikrarsızlaştırma ve seçimlere müdahale girişimleriyle suçlayan Tajani, AB'nin birliğini vurguladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına prensip olarak karşı olmadıklarını ancak bunu yapabilmek için hukuki dayanaklara bakmak gerektiğini söyledi.

Antonio Tajani, AB Dönem Başkanı İrlanda'nın Wicklow kentinde ev sahipliği yaptığı gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısına girişinde İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda ağustos ayında bulunan patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) ilgili yürütülen soruşturmada, Alman makamlarının dün olayla ilgili Rusya'yı sorumlu tutan bulgular elde edildiğini açıklamasının ardından Berlin'e dayanışmasını belirtti.

İtalyan Bakan, bu tür provokasyonlar karşısında en iyi yanıtın AB'nin birlik içinde hareket etmesi olduğunu ve İtalya'nın, Almanya'ya yanında olduğunu kaydetti.

Tajani, Rusya ile savaşta olmadıklarını ancak Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduklarını söyledi.

AB içinde gündeme gelen dondurulan Rus varlıklarının kullanılmasına ilişkin bir soru üzerine Tajani, "Prensip olarak karşı değiliz ancak bunu yapabilmek için hukuki açıdan uygun bir zemin olup olmadığına bakmak gerekiyor. Bu konuda müdahale edildiğinde hukuki nitelikte sorunlar çıkabilir. Bunu birkaç kez görüştük ve karar tam olarak bu nedenle, siyasi bir bakış açısından değil, hukuki bir bakış açısından alınmadı." diye konuştu.

Rusya'nın, Batı'yı ve Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak istediğini ifade eden Tajani, Rusya'nın, AB ülkelerinde seçimleri etkileme girişimlerinin olabileceği ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi.

Tajani, "Bu gerçekten kabul edilemez olur. Bu konu birden fazla kez gündeme geldi; dikkatli olmak ve bizim savaş halinde olmadığımız bir ülkenin bu tür eylemlerde bulunmasını engellemek gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA
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