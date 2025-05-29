İtalya'nın Puglia Bölgesi, İsrail ile İlişkileri Kesiyor

İtalya'nın Puglia Bölgesi, İsrail ile İlişkileri Kesiyor
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Puglia Bölgesel Yönetimi, Gazze'deki soykırım iddiaları nedeniyle Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetiyle tüm ilişkilerini kestiğini açıkladı. Yönetim, tepkisini Netanyahu hükümetinin katliam durdurma iradesinin olmaması üzerinden dile getirdi.

İtalya'da Puglia Bölgesel Yönetimi'nin, Gazze'deki savunmasız Filistinlilere yönelik soykırımı gerekçe göstererek Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetiyle tüm ilişkilerini kestiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneydoğusundaki Puglia Bölgesi'nin yönetiminden, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Netanyahu hükümetine tepki geldi.

Puglia Bölgesel Yönetim Başkanı Michele Emiliano'nun, Netanyahu hükümeti tarafından savunmasız Filistinlilere yönelik soykırım yürütüldüğü gerekçesiyle bölge yönetimine bağlı ajans ve kuruluşların yöneticileri ile çalışanlarına gönderdiği mesajda, "Bahsi geçen hükümetin kurumsal temsilcileriyle ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik katliamın durdurulmasına yönelik açık ve net bir irade taşımayan söz konusu hükümetle bağlantılı kişilerle, her türlü ilişkinin kesilmesi konusunda gereği yapılsın." ifadeleri yer aldı.

Puglia Bölgesel Yönetimi'nin bu tutumunun "İsrail halkına değil, Netanyahu hükümetine yönelik bir tavır" olduğu vurgulandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 986 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 451kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 249'a, yaralıların sayısı da 123 bin 492'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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