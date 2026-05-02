İtalya'nın Livorno kentinde sokakta köpeklerinin idrarını temizlemeyenlere para cezası verilecek

Güncelleme:
İtalya'nın Livorno kentinde yaz dönemi için kamusal alanlarda köpek sahiplerine evcil hayvanlarının idrarını temizleme zorunluluğu getirildiği ve kurallara uymayanlara para cezası verileceği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Livorno Belediyesi, halktan gelen kötü koku şikayetleri üzerine köpek sahiplerine özellikle hava sıcaklıklarının yüksek olacağı 20 Mayıs-31 Ekim döneminde yanlarında boş şişe ya da kap taşımaları ve köpeklerinin idrarını temizleme zorunluluğu getirdi.

Köpeklerin, ev, ofis, dükkan önü ya da çocukların oynadığı park gibi alanlara idrarlarını yapması da yasaklandı.

Söz konusu kurallara uymayanlara, 25 ila 500 avro arasında para cezası uygulanacak.

Livorno Belediye Başkanı Luca Salvetti, düzenlemeyi özellikle parklar ve çocuk oyun alanlarında artan kötü koku şikayetleri sonrası yürürlüğe koydu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
