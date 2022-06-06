İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
 - Güncelleme:
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldıİTALYA'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma'da PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İTALYA'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma'da PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Roma'da PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Roma'da PKK gösterisi nedeniyle duyulan rahatsızlık Marrapodi'ye iletildi. Görüşmede, PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, STK görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve terörist başına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesi nedeniyle duyulan rahatsızlık dile getirildi. Ayrıca terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talep tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.

Haber:  ANKARA, -


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

İtalya Ankara Roma PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title