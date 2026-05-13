İtalya ve Lübnan Dışişleri Bakanları Roma'da görüştü

İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Lübnan Dışişleri Bakanı ile görüşerek Lübnan ve İsrail arasındaki müzakereler ve İtalyan askerlerinin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İtalya'nın Lübnan'a olan destek ve yardımlarını sürdüreceğini vurguladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile Lübnan ve İsrail arasındaki müzakereleri ve bu ülkede uluslararası misyon çerçevesinde görevli İtalyan askerlerinin durumunu görüştü.

Ev sahibi Bakan Tajani, konuk Recci ile Roma'daki görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Tajani, paylaşımında, konuğuna Lübnan'ın istikrarı ve güvenliğine İtalya'nın tam desteğini yeniden teyit ettiğini belirterek, "Yarın Washington'da Lübnan ile İsrail arasında devam edecek müzakereler öncesinde, ateşkesin korunması, yeni gerilimlerin önlenmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini teyit ettik." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Lübnan'a desteğini sürdüreceğini vurgulayan Tajani, şunları kaydetti:

"İtalya, sivillere ve yerinden edilmiş kişilere insani yardım sağlamaktan, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile İtalyan İkili Askeri Misyonu (MIBIL) ve Lübnan Askeri-Teknik Komitesi aracılığıyla Lübnan kurumlarını, Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeye kadar kendi payına düşeni yapmaya devam edecektir. Son olarak UNIFIL bünyesindeki barış gücü askerlerimizin ve sivillerin güvenliği ile korunmasının mutlak öncelik olmaya devam ettiğini yineledim."

Kaynak: AA / Barış Seçkin
