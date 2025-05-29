İtalya, Filistinli Doktorun Hayatta Kalan Çocuğunu Ülkeye Kabul Etmeye Hazır

İtalya hükümeti, geçen hafta İsrail'in Gazze'ye saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli kadın doktor Ala en-Neccar'ın hayatta kalan son çocuğunu ülkeye kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, geçen günlerde İsrail'in düzenlediği askeri saldırıda ailesi hedef alınan doktor Ala en-Neccar'ın durumunu yakından takip ediyor. Saldırıda, doktorun eşi ağır yaralandı ve 10 çocuğundan 9'u yaşamını yitirdi. Hayatta kalan tek çocuk olan Adem ise Gazze'de faaliyet göstermeye devam eden sayılı hastanelerden Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde ağır yaralı olarak tedavi görüyor. İtalya hükümeti, ağır yaralı Adem'in İtalya'ya nakli konusunda hazır olduğunu bildirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bakan Tajani'nin talimatıyla İtalya Dışişleri Bakanlığı, bu operasyonun gerçekleştirilme durumunu araştırıyor. İtalya, sürece dahil olabilecek tüm kurumlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu, aynı zamanda doktor Neccar'ın ve ailesinin iradesine saygı gösterileceğini belirtti." değerlendirmesi yer aldı.

İtalya'nın dışında Malta da doktor Neccar ve ailesine barınma hakkı tanımaya hazır olduğunu bildirmişti.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 1580 sağlık çalışanı yaşamını yitirmişti.

24 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde çalışan Filistinli kadın doktor Ala en-Neccar, İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetmişti.