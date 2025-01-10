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İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Şam'daki Emevi Camisi'ni Ziyaret Etti

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Şam'daki Emevi Camisi'ni Ziyaret Etti
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İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Şam'daki Emevi Camisi'ni ziyaret ederek cami hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Tajani'nin Suriye'deki yeni yönetimle görüşmesi bekleniyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'ni ziyaret etti.

Bakan Tajani, beraberindeki heyetle Şam'daki Emevi Camisi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Buradaki yetkililerden cami hakkında bilgi alan Tajani, camiyi gezerek incelemelerde bulundu.

Tajani'nin, Suriye'deki yeni yönetimle görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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