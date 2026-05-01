İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Kudüs'te rahibeye yönelik saldırıya tepki gösterdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, işgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik bir Yahudi tarafından Fransız rahibeye düzenlenen saldırıya tepki göstererek, İsrail hükümetinden Orta Doğu'da Hristiyanların dini özgürlüğünü ve varlığını garanti altına almasını istedi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından rahibenin darbedildiği görüntüye de yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Gazze, Batı Şeria ve Güney Lübnan'da Hristiyan topluluğuna yönelik artan düşmanlık eğilimi artık açıkça görülmektedir. Bu şiddetten, Kudüs'te saldırıya uğrayan Fransız rahibe de kaçamadı. Bu saldırılar ayrıca Hristiyan sembollerini ve ibadet yerlerini de hedef almaktadır. İsrail hükümetine, Orta Doğu'da her zaman barışın savunucusu olan Hristiyanların dini özgürlüğünün ve varlığının güvence altına alınması çağrısını yapmayı sürdürüyoruz."

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 28 Nisan'da fanatik bir Yahudi'nin, Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli rahibeyi darbetmesinin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde fanatik Yahudi'nin rahibeyi arkadan ittiği, rahibenin yere düşerken kafasını taşa çarptığı ve saldırganın daha sonra rahibeye tekme attığı görülüyor. Söz konusu rahibe, saldırı sonucu başından yaralanmıştı.

İsrail polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 36 yaşındaki fanatik Yahudi'nin tespit edildiği ve ırkçı motivasyonlu saldırı şüphesiyle gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
