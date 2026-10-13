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İtalya Dışişleri Bakanı Tajani Karadeniz'de ticari gemilere İHA saldırılarını kınadı

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İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Bulgaristan açıklarında Karadeniz'de ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını kınadı. Tajani, saldırıların seyrüsefer güvenliği, bölge istikrarı ve küresel gıda güvenliğini tehlikeye attığını belirterek kayıp mürettebatın ailelerine taziye sundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırıları kınadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Tajani, Bulgaristan kıyıları açıklarında Karadeniz'de ticari gemilere yönelik gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınadı.

Tajani, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, seyrüsefer güvenliğini, tüm bölgenin istikrarını ve küresel gıda güvenliğini tehlikeye atan, kabul edilemez bir tırmanıştır. Bulgaristan'a ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova'ya tam dayanışmamı belirtiyor, ayrıca kayıp olduğu bildirilen mürettebat üyelerinin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum."

Kaynak: AA
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