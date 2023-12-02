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İtalya'daki Etna Yanardağı Güçlü Şekilde Kül ve Lav Püskürttü

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İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı, güçlü bir şekilde kül ve lav püskürttü. Sicilya Adası'ndaki yanardağda geçen ay başlayan volkanik hareketlilik devam ediyor. Etna'daki volkanik faaliyetin şu anda sadece güneydoğu krateriyle sınırlı olduğu belirtildi. Bölgeden geçen uçaklar için kırmızı kodlu uyarı yayınlandığı ancak havalimanının uçuş trafiğinin etkilenmediği bildirildi. Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağıdır.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı, dün akşam saatlerinde lav ve kül püskürttü.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna, dün akşam saatlerinde faaliyete geçti. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonu tarafından yapılan açıklamada, yanardağın aktif güneydoğu kraterinin dün akşam saatlerinde güçlü şekilde kül ve lav püskürttüğü kaydedildi. Açıklamada, volkanik faaliyetin güneydoğu kriteri ile sınırlı kaldığı bildirildi.

Son 10 yıldır aktif olan 3 bin 357 yükseklikteki Etna Yanardağ'ında meydana gelen patlama herhangi bir hasara yol açmadı. - SİCİLYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Etna Yanardağı Sicilya Adası İtalya Ulaşım Çevre Doğal Afetler Yerel Dünya Güncel Haberler

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