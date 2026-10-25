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İtalya'da yaşam maliyeti ve silahlanma protestosunda Roma'da polis tazyikli su sıktı

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İtalya'da yaşam maliyeti ve silahlanma protestosunda Roma'da polis tazyikli su sıktı
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İtalya'nın birçok kentinde yaşam maliyetleri ve silahlanma harcamalarındaki artışa karşı protestolar yapıldı. Roma'da savaş karşıtı eylemciler ile polis arasında akşam saatlerinde çıkan olaylarda polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

ROMA, 25 Ekim (Xinhua) -- İtalya'nın birçok kentinde yaşam maliyetleri ve askeri genişleme ile silahlanma harcamalarındaki artışa karşı protesto gösterileri düzenlendi.

ANSA Haber Ajansı'nın cumartesi günkü haberine göre İtalya'nın başkenti Roma'da savaş karşıtı eylemciler, Piazza della Repubblica'da toplanarak yürüyüşe geçti. Akşam saatlerinde kent merkezinde eylemciler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddet olaylarının üzerine polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kaynak: Xinhua
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