Haberler

İtalya'da olumsuz hava koşulları 2 kişinin ölümüne yol açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın Puglia Bölgesi'nde etkili olan yağışlı ve şiddetli rüzgarlardan dolayı 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Taranto'da bir elektrik direğinin devrilmesi sonucu bir işçi, Bisceglie'de rüzgarın devirdiği ağaç altında kalan 12 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin Adriyatik Denizi kıyısındaki Puglia Bölgesi'nde etkili olan şiddetli rüzgarlar, can kayıplarına yol açtı.

Taranto kentinde bir elektrik direği devrildi ve o sırada onarım çalışması yapan 38 yaşında bir işçi hayatını kaybetti.

Yine Puglia Bölgesi'ndeki Bari kentinin kuzeyinde yer alan Bisceglie ilçesinde de rüzgarların etkisiyle devrilen bir ağacın altında kalan 12 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi de bugün için ülkenin kuzeybatı, orta ve güney kesimlerinde bazı yerleşim yerleri için "sarı" alarm vererek yerel halkı uyardı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

