İtalya'da farklı bölgelerdeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

İtalya'nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesi ile batısındaki Sardinya Adası'ndaki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İtalyan itfaiyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Piyemonte bölgesinden geçen Alp Dağları'nın Vercelli, Verbano-Cussio-Ossola ve Torino arasındaki kısımda 8 noktada orman yangınları sürüyor.

İtfaiye, 7 yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle havadan yangına müdahale ediyor.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Piyemonte bölgesindeki yangınların 5 Temmuz'da başladığı ve rüzgarın etkisiyle deniz seviyesinden yaklaşık 1900 metre yükseklikteki noktalara hızla yayıldığı aktarıldı.

Yüksek kesimlere karadan ulaşılamaması dolayısıyla yangına belli noktalarda sadece havadan müdahale edilebildiği belirtilen haberlerde, bunun da söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Diğer taraftan Sardinya Adası'nın güneyindeki Cagliari kenti yakınlarında da makilik alanda çıkan yangının yaklaşık 100 hektarlık bir alanda etkili olduğu kaydedildi.

Yangına karadan itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiği, ayrıca 1 yangın söndürme uçağı ile 5 helikopterin söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Ülkenin orta kesimindeki Floransa kenti yakınlarında da 20 hektarlık çalılık alanda yangın çıktığı ve alevlerin büyümeden kontrol altına alındığı ifade edildi.