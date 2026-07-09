İtalya'da mühimmat ve silah söküm tesisindeki patlamada 1 kişi öldü

İtalya'da mühimmat imhası ve silah sökümü yapılan bir tesiste sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Chieti vilayetine bağlı Casalbordino'daki mühimmat imhası yapılan bir tesiste yerel saatle 08.00 civarında bir patlama yaşandı.

Patlamada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olayla ilgili İtalyan jandarmasının incelemesi sürüyor.

Bu arada, bugünkü olay, söz konusu tesiste son yıllarda meydana gelen üçüncü patlama.

Söz konusu tesiste, Aralık 2020'de meydana gelen patlamada 3 işçi, Eylül 2023'teki patlamada da yine 3 işçi hayatını kaybetmişti.