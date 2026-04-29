İtalya'da Kurtuluş Bayramı'ndaki yürüyüşte ateş açan saldırgan yakalandı

İtalya'nın başkenti Roma'daki 25 Nisan'daki Kurtuluş Bayramı'na yönelik geleneksel yürüyüşte havalı tabancayla korteje ateş açarak 2 kişiyi yaralayan saldırganın Roma Yahudi toplumundan olduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Roma'da cumartesi günü faşizmle mücadele derneklerinden İtalya Ulusal Partizan Birliğince (ANPI) Kurtuluş Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel yürüyüşün son bölümünde, havalı tabancasıyla ateş açarak 2 kişiyi yaralayan saldırganın güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

Haberde, söz konusu kişinin, Roma Yahudi toplumundan Eithan Bondi (21) olduğu ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Yaralama olayına ilişkin soruşturmanın başkentin terörle mücadele biriminden savcılar tarafından koordine edildiği ifade edilen haberde, zanlının Yahudi olduğunu söylediği aktarıldı.

Haberde, İtalyan Özel Operasyonlar Birimi (DIGOS) ekiplerinin olayın ardından kullandığı motosiklet rotasından saldırganı tespit ettiği ve ayrıca gece boyunca zanlının Roma'daki evinde arama yapıldığı vurgulandı.

Öte yandan, ANPI'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu tür eylemlerin kendilerini korkutmayacağı ve Yahudi toplumu içinde uzun süredir bir aşırılıkçı eğilim olduğu belirtildi.

Ülkede her yıl 25 Nisan'da Nazi işgalinin sona ermesi sebebiyle kutlanan Kurtuluş Bayramı, bu sene olaylı geçmişti.

Roma'daki yürüyüşe ateş açılarak 2 kişinin yaralanması olayı dışında, Milano'daki yürüyüşte de "Yahudi Tugayı" olarak anılan grubun korteje dahil olmak istemesi ve yürüyüştekilerin buna karşı çıkması sebebiyle gerginlik yaşanmıştı.