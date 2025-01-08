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İtalya'da bir köyün halkına hastalanmak yasaklandı

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İtalya'nın Belcastro köyünde acil tıbbi yardım gerektiren hastalıkların yasaklandığı bir kararname çıkarıldı. Bu kararın sağlık sistemindeki yetersizlikleri vurgulamak amacıyla alındığını belirten Belediye Başkanı Antonio Torchia, hastaneye giden yolların herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu da söyledi.

İtalya'nın Belcastro köyünde, sakinlerin acil tıbbi yardım gerektirecek şekilde ağır hasta olmaları yasaklandı.

KÖY HALKINA TALİMAT

BBC'nin haberine göre, en yakın hastaneye 45 kilometre mesafede bulunan 1200 nüfuslu Belcastro köyünde, yönetimin çıkardığı kararnameyle köy halkına hastalıklardan kaçınmaları talimatı verildi.

KÖY HALKINDAN DİNLENMELERİ İSTENDİ

Acil tıbbi müdahale gerektirecek hastalıklardan uzak durulması gerektiği ifade edilen kararnamede, köy sakinlerinden "zararlı olabilecek davranışlarda bulunmamaları ve ev kazalarından kaçınmaları, evden çok sık çıkmamaları, seyahat etmemeleri veya spor yapmamaları, bunun yerine zamanın çoğunda dinlenmeleri" istendi.

"MİZAHİ BİR PROVOKASYON"

Belediye Başkanı Antonio Torchia, yerel kanala yaptığı açıklamada, bu kararnamenin sağlık sistemindeki yetersizlikleri ortaya koymak amacıyla çıkarıldığını belirtti. Torchia, "mizahi bir provokasyon" olarak tanımladığı kararnamenin, yerel yetkililere yolladığı acil ihbarlardan daha çok dikkati çektiğini söyledi.

"YOL, HASTALIKTAN DAHA RİSKLİ"

Köyün nüfusunun yarısından fazlasının 65 yaş üstü olduğunu vurgulayan Torchia, nöbetçi doktor muayenehanesinin de düzensiz olduğunun altını çizdi. Torchia, hastaneye giden yolların "herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu" kaydetti.

İtalya'da bir köyün halkına hastalanmak yasaklandı
Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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