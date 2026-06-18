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İtalya'da yüksek hızlı tren hattının kablolarının çalınması, seferlerde gecikmelere yol açtı

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İtalya'da Roma-Napoli yüksek hızlı tren hattındaki bakır kabloların çalınması seferlerde aksamalara ve gecikmelere yol açtı. Hattaki sorunlar öğle saatlerinde giderildi.

İtalya'da başkent Roma ile güneydeki Napoli kentini birbirine bağlayan yüksek hızlı tren hattı üzerindeki bakır kabloların çalınması, demiryolunda hasara ve seferlerde aksaklıklara neden oldu.

İtalyan devlet demiryolu firması Trenitalia'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah yerel saatle 07.00 sularında Roma-Napoli yüksek hızlı tren hattının Tora e Piccilli mevkisindeki bakır kabloların çalınmasıyla meydana gelen hasar, tren seferlerinde 50 ila 90 dakikalık gecikmelere yol açtı.

Ülkenin kuzey-güney aksında önemli olan hatta meydana gelen olay nedeniyle yüksek hızlı tren seferleri konvansiyonel hatlara yönlendirildi.

Öğle saatlerine doğru hattaki sorunlar giderilirken, seferler gecikmelerle de olsa yeniden başladı.

İtalya'da şubat ayında da kuzeydeki bazı demiryolu hatlarına sabotajlar yapılmış, bununla alakalı güvenlik güçlerinin 16 Haziran'da düzenlediği operasyonla anarşist gruplara mensup olduğu belirtilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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