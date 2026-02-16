İtalya'da güvenlik görevlisinin vurduğu göçmenin son anlarına dair görüntü infial oluşturdu

İtalya'da 2024'te güvenlik görevlisi tarafından vurulan Malili bir göçmenin hayatını kaybettiği anlara ilişkin sosyal medya platformunda paylaşılan bir görüntü infiale yol açtı.

Ülkenin kuzeyindeki Verona kentinde 20 Ekim 2024'te bir güvenlik görevlisinin, Moussa Diarra isimli 26 yaşındaki göçmeni vurmasına ilişkin soruşturma süreci devam ederken, muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifak (AVS) Partisi Senatörü Ilaria Cucchi, sosyal medyadan olay anına ilişkin paylaştığı görüntüyle hadiseyi yeniden gündeme taşıdı.

Cucchi'nin sosyal medya hesabından 14 Şubat'ta paylaştığı bir kısmı karartılmış görüntüde, yerde vurulduğu için can çekişen bir kişi ve hemen yanında ambulans çağıran güvenlik görevlisi görülüyor.

Basında çıkan haberlerde, göçmenin elinde bıçak olması sebebiyle güvenlik görevlisinin kendisine ateş ettiği belirtilirken, Senatör Cucchi ise yaptığı paylaşımın altına, Diarra'nın elindeki aletin bir sofra takımı bıçağı olduğunu yazdı.

Cucchi, olay anında, Diarra'nın sırt çantasındaki çatal-bıçakla kendince güvenlik görevlisini tehdit etmeye kalkıştığını, buna karşılık güvenlik görevlisinin elektroşok cihazları ya da kalkan yerine doğrudan Diarra'ya silahla ateş açmayı tercih ettiğini belirterek "Onu kovaladılar. Üç el ateş ettiler hepsi göğüs hizasından." ifadelerini kullandı.

Cucchi ayrıca, olaydan önce Diarra'nın, İtalyan bürokrasisinin kendisine yaşattığı hayal kırıklığı sebebiyle psikiyatrik bir krizin pençesinde, oturma iznini yenilemek için beklediğini ve derdinin Mali'deki ailesine destek olabilmek olduğunun altını çizdi.

Olayın ardından göç karşıtlığıyla bilinen Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin, "Diarra'nın eksikliğinin hissedilmeyeceğini" söylediğini hatırlatan Cucchi, "Burası (ABD) Minneapolis değil, Verona. Salvini de (ABD Başkanı Donald) Trump değil." yorumunu yaptı.

Diarra'nın ailesi, güvenlik görevlisinin yargılanmasını bekliyor

İtalyan basınının "şoke edici görüntü" olarak tanımladığı video, Diarra'yı vuran güvenlik görevlisine ilişkin soruşturma sürecinin son safhasında gündeme geldi ve tartışmalara yol açtı.

Cucchi'nin paylaştığı görüntü dolayısıyla pek çok sosyal medya kullanıcısı da güvenlik görevlilerinin neden bir göçmeni, silahla vurarak durdurduğunu sorgulamasına ve tepki göstermesine neden oldu.

Verona Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı güvenlik görevlisi lehine meşru müdafaa kapsamında değerlendirerek, memurun görevden alınmasını ve soruşturmanın dava açılmadan tamamlanması talebinde bulunurken, Diarra'nın yakınları bu talebe itiraz etti. Diarra'nın ailesi, paylaşılan bu videonun, yargılamanın yapılması gerekliliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Diğer yandan, Diarra'yı vuran güvenlik görevlisinin avukatı Matteo Fiorio ise olay anının, bu görüntüyle yeniden kurgulanmaya çalışıldığını ve ciddi yanlışlık olduğunu savundu.

Salvini'nin aşırı sağcı Lig Partisi de sosyal medya mecralarından Senatör Cucchi'ye hitaben, "Güvenlik güçleri saygı, minnet ve takdiri hak ediyor, hakaret ve ders değil." paylaşımında bulundu.

Soruşturmanın sonunda iddianame düzenlenip düzenlenmeyeceğine dair normalde 12 Şubat'ta açıklanması beklenen karar ileri tarihe ertelendi.