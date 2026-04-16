İtalya'da basın yayın sektöründe çalışanlar greve gitti

İtalya'da gazeteciler, 10 yıl önce sona eren iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve özlük hakları talebiyle 24 saatlik bir grev düzenledi. Grev, İtalya Ulusal Basın Federasyonu'nun çağrısıyla gerçekleştirildi.

İtalya'da basın sektöründe çalışan gazeteciler, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi talebiyle iş bıraktı.

Ülkede basın yayın sektöründe çalışanlar, İtalya Ulusal Basın Federasyonu (FNSI) başta olmak üzere, ilgili sendikaların çağrısıyla 10 yıl önce sona eren iş sözleşmelerinin yenilenmemesi ve özlük hakları verilmeden çalıştırılmalarını protesto etmek için 24 saatlik greve gitti.

İtalyan devlet televizyonu RAI, haber kanalı Rainews24 canlı yayın akışlarını keserek, banttan programlar yayımlarken İtalyan haber ajansı ANSA haber akışını, bazı gazeteler de internet sitelerindeki güncellemeleri durdurdu.

Tgcom24, SkyTg24 gibi haber kanalları da greve destek verdi.

Gazeteciler, bu yıl içinde üçüncü kez aynı taleple greve gitmiş oldu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

