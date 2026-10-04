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İtalya'da Garda Gölü kıyısındaki kamp yangınında 24 kişi yaralandı, 12'si ağır

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İtalya'nın kuzeyindeki Garda Gölü kıyısındaki kamp alanında çıkan yangında 24 kişi yaralandı. İtalyan basınına göre yaralılardan 12'sinin durumu ağır; yangın söndürme çalışmalarının LPG dolu tüpler nedeniyle güçlükle ilerlediği ve tüplerden birinin patladığı belirtildi.

İtalya'nın kuzeyindeki Garda Gölü kıyısındaki kamp alanında çıkan yangında 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Veneto Bölge Meclisi Başkanı Luca Zaia, sosyal medya hesabından yangına ilişkin görüntüleri paylaştığı iletisinde, şu ifadeleri kullandı:

"Bella Italia di Peschiera del Garda kamp alanında yangın çıktı. Sabah erken saatlerde çıkan yangın nedeniyle 06.00 sularında alarm verildi. İtfaiye, 112 ve kurtarma ekipleri acil duruma müdahale ve yangından etkilenenler için olay yerinde. İlk belirlemelere göre, 24 kişi yaralandı. Yaralılar, acil servise kaldırıldı."

İtalyan basınında yangınla ilgili haberlerde, yaralılardan 12'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarının, çevrede bulunan LPG dolu tüpler sebebiyle güçlükle ilerlediği ve tüplerden birinin patladığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

Kaynak: AA
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