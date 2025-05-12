İtalya'da Evcil Hayvan Uçuşları için Yeni Düzenleme

İtalya'da uçuşlarda evcil hayvanların kabinde seyahat edebilmesine yönelik sivil havacılık kuralları güncellendi.

İtalya Sivil Havacılık Kurumu'ndan (ENAC) yapılan açıklamada, "ENAC yönetim kurulu, bugün hava yolu kabininde evcil hayvan taşınmasına ilişkin mevcut 8-10 kg sınırının (havayolu şirketine bağlı olarak değişen) üstünde bir ağırlıkta taşınmasına olanak tanıyan bir kararı onayladı." ifadesi kullanıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, ENAC tarafından hazırlanan yeni kuralların, hava yolu şirketlerinin bu duruma özel prosedürler benimsemesine izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, hayvanların, acil çıkışları veya mürettebatın operasyonlarını engellemeyecek şekilde, koltuklara da yerleştirilebilen onaylı taşıyıcılara yerleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

ENAC, bu önlemin yolcuların değişen ihtiyaçlarına yanıt verdiğini ve hava ulaşımını evcil hayvan dostu haline getirdiğini vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ENAC Başkanı Pierluigi Di Palma da kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, şunları aktardı:

"ENAC, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin özel talimatı temelinde, ulusal sivil havacılık otoritesi olarak, uçuş güvenliğine tam uyum sağlayan, aynı zamanda yeni toplumsal ihtiyaçlara yanıt veren, daha fazla sayıda yolcunun evcil hayvanlarını hava yoluyla taşımasını kolaylaştıran düzenleyici çözümlere açılma yeteneğini teyit etmektedir."

Bakan Salvini de ENAC'ın aldığı karardan duyduğu memnuniyeti Instagram hesabından köpeğiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

Salvini, "Söz verdiğimiz gibi bundan sonra köpek ve kedi sahipleri, dört ayaklı arkadaşlarıyla uçmakta daha az zorluk çekecekler. Uçak seyahati, daha da evcil hayvan dostu oluyor." yorumunu yaptı.