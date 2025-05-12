ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Bahçeli'nin 'Demirtaş' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

Bahçeli'nin "Demirtaş" talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Bahçeli'ye hediye edilen tablo olay! Liderlerin canı bir hayli sıkkın

İtalya'da Evcil Hayvan Uçuşları için Yeni Düzenleme

İtalya'da Evcil Hayvan Uçuşları için Yeni Düzenleme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Sivil Havacılık Kurumu, evcil hayvanların kabin içindeki taşıma sınırlarını genişletti. Yeni düzenleme, hayvan sahiplerinin seyahat etmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İtalya'da uçuşlarda evcil hayvanların kabinde seyahat edebilmesine yönelik sivil havacılık kuralları güncellendi.

İtalya Sivil Havacılık Kurumu'ndan (ENAC) yapılan açıklamada, "ENAC yönetim kurulu, bugün hava yolu kabininde evcil hayvan taşınmasına ilişkin mevcut 8-10 kg sınırının (havayolu şirketine bağlı olarak değişen) üstünde bir ağırlıkta taşınmasına olanak tanıyan bir kararı onayladı." ifadesi kullanıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, ENAC tarafından hazırlanan yeni kuralların, hava yolu şirketlerinin bu duruma özel prosedürler benimsemesine izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, hayvanların, acil çıkışları veya mürettebatın operasyonlarını engellemeyecek şekilde, koltuklara da yerleştirilebilen onaylı taşıyıcılara yerleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

ENAC, bu önlemin yolcuların değişen ihtiyaçlarına yanıt verdiğini ve hava ulaşımını evcil hayvan dostu haline getirdiğini vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ENAC Başkanı Pierluigi Di Palma da kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, şunları aktardı:

"ENAC, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin özel talimatı temelinde, ulusal sivil havacılık otoritesi olarak, uçuş güvenliğine tam uyum sağlayan, aynı zamanda yeni toplumsal ihtiyaçlara yanıt veren, daha fazla sayıda yolcunun evcil hayvanlarını hava yoluyla taşımasını kolaylaştıran düzenleyici çözümlere açılma yeteneğini teyit etmektedir."

Bakan Salvini de ENAC'ın aldığı karardan duyduğu memnuniyeti Instagram hesabından köpeğiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

Salvini, "Söz verdiğimiz gibi bundan sonra köpek ve kedi sahipleri, dört ayaklı arkadaşlarıyla uçmakta daha az zorluk çekecekler. Uçak seyahati, daha da evcil hayvan dostu oluyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.