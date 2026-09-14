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İtalya'da Etna Yanardağı'nın kül püskürtmesi hava ulaşımında aksaklıklara yol açtı

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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki aktif yanardağ Etna'nın yoğun biçimde kül püskürtmesi, hava ulaşımında aksaklıklara neden oldu.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki aktif yanardağ Etna'nın yoğun biçimde kül püskürtmesi, hava ulaşımında aksaklıklara neden oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Etna Yanardağı'ndaki kül püskürme faaliyeti sabah saatlerinde yoğunlaştı.

Volkanik kül bulutu, yaklaşık 4 kilometre yüksekliğe erişti ve güney istikametinde ilerledi.

Yanardağın püskürttüğü yoğun kül sebebiyle bölgeden geçen havacılar için "kırmızı" kodlu uyarı yayımlanırken, Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini (Fontanarossa) Havalimanı'nda iç ve dış hat uçuşları yerel saatle 16.00'ya (TSİ 17.00) kadar askıya alındı.

Katanya varışlı bazı seferler de Palermo kentine yönlendirildi.

Etna Yanardağı'nda son yıllara göre özellikle bu yıl yaz aylarında çok sayıda volkanik aktivite kaydedildi. Etna'daki yoğun volkanik faaliyetlerin, özellikle hava ulaşımını olumsuz etkileyerek tatil için Sicilya'yı tercih eden pek çok turistin planlarını bozduğu basına yansımıştı.

Rainews24 kanalının haberinde de sadece 8-11 Ağustos tarihlerinde yaklaşık 700 uçak seferinin iptal edildiği ve 100 binden fazla yolcunun bu iptallerden etkilendiği belirtildi.

Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olma özelliği taşıyan, Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda son aylarda yoğun kül ve lav püskürmesi gibi volkanik faaliyetler gözlemleniyor.

Kaynak: AA
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