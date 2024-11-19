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İtalya'da Eğitim Hakkı Kazanan Öğrenciler Vize Alamıyor

İtalya'da Eğitim Hakkı Kazanan Öğrenciler Vize Alamıyor
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İtalya'da eğitim hakkı kazanan ancak vize alamayan öğrenciler ve aileleri, İzmir Konsolosluğu önünde basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

İtalya'da eğitim hakkı kazanmalarına rağmen vize alamayan bazı öğrenciler ile aileleri, ülkenin İzmir Konsolosluğu önünde basın açıklaması yaparak siyah çelenk bıraktı.

Konak ilçesindeki konsolosluk binası önünde bir araya gelen öğrenciler ve aileleri, İtalya'da eğitim hakkı kazandıklarını ancak çeşitli nedenlerle vize alamadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi.

Grup adına basın açıklaması yapan velilerden Şenay Yalçıner, Türkiye'den İtalya'da eğitim hakkı kazanmış yaklaşık 1000 öğrencinin 30 Kasım'a kadar okula gidemediği takdirde üniversite kayıt haklarının yanacağını belirtti.

Yalçıner, vizelerini beklerken okulların, kalacakları yurtların ve evlerin ödemelerini yapmaya devam eden Türk öğrencilerin maddi manevi büyük zarara uğradığını vurgulayarak, yetkililerin kendilerine yardımcı olmalarını beklediklerini söyledi.

Basın açıklamasının ardından konsolosluk binasının önüne siyah çelenk bırakıldı.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel
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