Haberler

İtalya'da Düzensiz Göçmen Teknesi Kurtarıldı: 91 Göçmen Hayatta, 2 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, Lampedusa Adası açıklarında zor durumdaki bir tekneden 91 göçmeni kurtarırken, 2 göçmenin cesedini buldu. Yılı başından bu yana deniz yoluyla İtalya'ya gelen göçmen sayısı 55 bini aştı.

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, Akdeniz'de Lampedusa Adası'nın açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan zor durumdaki bir tekneden 91 göçmeni kurtarırken, 2 göçmenin de cesedini çıkardı.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB sınır koruma ajansı Frontex uçağının ihbarı üzerine, Lampedusa Adası'nın 16 deniz mili açığında sürüklenmekte olan bir tekneye, iki devriye botuyla kurtarma operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyon neticesinde teknedeki 91 kişinin kurtarıldığı bilgisi verilen açıklamada, ayrıca teknenin iç kısmında ikisi erkek göçmen cesedinin de çıkarıldığı bildirildi.

Kurtarılan 91 kişinin Lampedusa Adası'na götürüldüğü ve burada sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Diğer taraftan İtalya İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkeye yılın başından 17 Ekim'e kadar denizi aşarak gelen göçmen sayısı 55 bin 948 oldu. Geçen yıl aynı dönemde gelen düzensiz göçmen sayısı 55 bin 10'du.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da kapasitelerinin çok üzerinde dolu olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'ndan ilk açıklama
Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

Galip gelinen maçta bile yıldız oyuncuya tepki: Yerin dibine soktular
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı
Orkun Kökçü'nün acı günü

Orkun Kökçü'nün acı günü
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aylardır boştaydı! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.