İtalya'da düşen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı - Haberler

İtalya'da düşen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterde 5 kişinin cesedi bulundu. İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterde 5 kişinin cesedi bulundu. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Apenin Dağları Cusna mevkiinde tespit edilen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kurtarma ekiplerinin, 1922 metre yükseklikte bulunan enkazda, helikopterdeki diğer iki kişiyi aramaya devam ettiği belirtildi. İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, sivil koruma ve gönüllüler helikopteri bulmak için perşembe gününden bu yana arama kurtarma çalışmaları yapıyordu. AA / Barış Seçkin - Güncel Toskana İtalya Güncel Haberler

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