Üye Girişi
Haberler

İtalya'da Doğum Oranları Konferansı Protestolarla Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da düşen doğum oranlarına yönelik yapılan konferans, kürtaj hakları aktivistlerinin bakanın konuşmasını protesto etmesiyle olaylı bir şekilde başladı. Konferansın ilk gününde Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella'nın konuşması engellendi.

İtalya'da son yıllarda istikrarlı şekilde düşüş gösteren doğum oranlarına yönelik durumu ele almak üzere yapılan yıllık konferans, kürtaj hakları aktivistlerinin, Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella'nın konuşmasını protesto etmesi sebebiyle olaylı şekilde başladı.

Ülkede, 2008'den bu yana kademeli şekilde düşen doğum oranını tersine çevirmenin ele alındığı ve bu yıl 4'üncüsünün düzenlendiği konferansın ilk gününde, kürtaj karşıtı görüşleriyle bilinen Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella'nın konuşması, kürtaj hakları aktivistlerince protesto edildi.

Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) önde gelen ismi olan Roccella, konuşmasını yapacağı sırada salonda bulunan bir grup aktivist, "Benim bedenim" yazılı dövizler açarak ve slogan atarak, Bakan'ın konuşmasını engellemeye çalıştı.

Bakan Roccella, başta konuşma yapmayı denese de bundan vazgeçerek salonu terk etti.

Başbakan Meloni, Roccella'nın yaşadığı bu olaya X platformundan yaptığı paylaşımda, "Artık 'yeter' demenin zamanı geldi." yazarak tepki gösterdi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da paylaştığı mesajında, Bakan Roccella'ya dayanışmasını ifade ederek, farklı düşünenleri susturmanın İtalyan anayasasının ilkelerine aykırı olduğunu kaydetti.

Bakan Roccella, daha sonra Facebook hesabından, "ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein'dan, kendisine bugün uygulanan sansür nedeniyle dayanışma beklediğini" ifade etti.

Ülkede bir süredir kürtajla ilgili tartışmalar farklı gerilimlere sahne oluyor

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının, geçen ay parlamentodan geçirdiği kürtaj karşıtlarının, kliniklerde gebeliklerini sonlandırmak isteyen kadınlarla görüşmesine imkan tanıyan yasa nedeniyle ülkede bir süredir kürtajla ilgili tartışmalar farklı gerilimlere sahne oluyor.

Konferansın yarınki oturumuna, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un da katılması bekleniyor.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (ISTAT) 29 Mart'ta açıkladığı 2023 verilerine göre, ülkede geçen yıl 379 bin doğum kaydedildi. Bu sayıyla, ülkede doğum sayısı 2008'den bu yana yüzde 34,2 oranında düşüş gösterdi.

Kaynak: AA / Güncel

Konferans İtalya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

10 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 10 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 9 Mayıs Perşembe 2024? Olympiakos Aston Villa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Olympiakos A.Villa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Olympiakos Aston Villa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Olympiakos A.Villa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Olympiakos Aston Villa maçı CANLI izle! 9 Mayıs Olympiakos A.Villa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bayer Leverkusen Roma maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) B.Leverkusen Roma maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? BDDK Başkanı değişecek mi? BDDK Başkanı Hafize Gaye Erkan mı olacak? Bayer Leverkusen Roma maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! B.Leverkusen Roma maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Hareket Proje Taşımacılığı halka arz ne zaman? Hareket Proje Taşımacılığı Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne za Emre Fel, "Senden Güzeli Mi Var" şarkı sözleri nedir? Sendikasız öğretmen grev yapabilir mi? Öğremen grev yapabilir mi, iş bırakabilir mi? Hangi öğretmenler grev yapacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title