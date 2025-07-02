İtalya'da Aşırı Sıcaklar Can Aldı: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e ulaştı. 75 ve 60 yaşındaki iki kişi, Sardinya Adası'ndaki plajlarda hayatını kaybetti. Ülkede aşırı sıcak hava nedeniyle 18 şehirde 'kırmızı alarm' ilan edildi.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle bugün 2 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 4'e yükseldi.

Ülkede geçen hafta sonundan bu yana etkisini arttırarak sürdüren ve pek çok bölgede 35 derecenin üzerinde seyreden sıcak hava, can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Sardinya Adası'nın Budoni beldesindeki plajda 75 yaşındaki kişi ile San Teodoro beldesindeki bir plajda 60 yaşındaki bir kişi, aşırı sıcaktan fenalaşıp hastaneye kaldırılamadan hayatını kaybetti.

Sardinya Adası'nda yaşamını yitirenlerle ülkede hafta başından bu yana ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Ülkede önceki günlerde biri Palermo, biri de Bologna'da olmak üzere 2 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Bu arada, etkisi süren aşırı sıcaklar sebebiyle İtalya Sağlık Bakanlığı, güneşten korunma yöntemleri yayınlamayı sürdürürken, bugün için aralarında Roma ve Milano'nun da olduğu 18 kentte yüksek sıcaklıklar dolayısıyla "kırmızı alarm" ilan etti.

Bakanlık söz konusu 18 şehir için "kırmızı alarm" durumunun yarın da geçerli olduğunu bildirdi.

Ülkede, Lombardiya, Emilia-Romagna, Abruzzo, Veneto, Basilicata gibi çok sayıda bölgede, bölgesel yönetimlerin 31 Ağustos'a kadar günün en sıcak saatleri olan öğlen 12.30 ile 16.00 saatleri arasında açık havadaki çalışmaların durdurulmasını kararlaştırdığı bildirildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam

Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı

Kafede otururken iki kişiyi bıçakladı, işin aslı bakın ne çıktı
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Yoğun temponun ardından tatil molası! Havuzda güneş banyosu yaptı
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.