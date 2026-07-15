İtalya'da aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediliyor

İtalya'da aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle "kırmızı alarm" ilan edilen kent sayısı artarken, diğer taraftan farklı bölgelerdeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, yarın için aralarında başkent Roma, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Floransa, Frosinone, Cenova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Torino ve Viterbo olmak üzere 15 şehri "kırmızı alarm" kapsamına aldı.

Bakanlık, cuma günü bu kentler arasına Milano'nun da ekleneceğini ve "kırmızı alarm" kapsamındaki şehir sayısının 16'ya çıkacağını bildirdi.

İtalyan basınına konuşan meteoroloji uzmanları da ülkenin orta ve güney kesimlerinde hava sıcaklıklarının 40 derece ve üzerine çıkabileceği konusunda uyarırken, kuzey bölgelerde ise bu geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü fırtınalar gözlemlenebileceğini belirtti.

Ülkenin kuzeyindeki Piyemonte Bölgesi'nde de su sıkıntısı baş göstermiş bulunuyor. Basında çıkan haberlere göre, Piyemonte Bölge Yönetimi, İsviçre'den temin edilen su miktarının artırılmasını gündemine alırken, bölge genelindeki bazı belediyeler de içme suyu tüketiminde bazı kısıtlamalara başvurdu.

"Greenpeace" isimli sivil toplum kuruluşu da küresel ısınmaya dikkati çekmek için başkent Roma'nın simge yapılarından Kolezyum önüne buz heykeller yerleştirdi. Eylemde, heykeller, ülkeyi etkisi altına alan yeni sıcak hava dalgasında güneşin altında erimeye bırakıldı.

Sicilya, Piyemonte ve Umbria'da orman yangınları sürüyor

Ülkede aşırı sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkilerken, bir yandan da ülkenin kuzeyinden ortasına ve güneyine kadar birçok yerde orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Sicilya Adası'nın batısındaki Palermo kenti yakınlarındaki Longa Dağı eteklerinde bugün başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, karadan arazözler, havadan da yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

ANSA ajansının haberinde ise ülkenin orta kesimindeki Umbria Bölgesi'nde 5 farklı noktada çıkan yangınları söndürmek için çevre bölgelerden de destek istendiği belirtildi.

Kuzeydeki Piyemonte Bölgesi'nde de irili ufaklı orman yangınlarının sürdüğü, bunlara da havadan müdahale edildiği basına yansıdı.