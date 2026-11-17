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İtalya'da "antisemitizm yasa teklifi" olarak bilinen tartışmalı "DDL 1004" sayılı düzenleme parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde oylanarak kabul edildi ve yasalaştı.

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi tarafından gündeme getirilen düzenleme, mart ayında parlamentonun üst kanadı Senatodaki oylamada kabul edildikten sonra alt kanat Temsilciler Meclisindeki oylama safhasını tamamladı.

Antisemitizmin tanımlanmasında Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından kabul edilen kriterlerin esas alınmasını öngören, muhalefet partilerinin ve Filistin destekçilerinin, İsrail'in eleştirilmesinin engelleneceğini savunduğu düzenleme, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda gün boyu süren tartışmaların ardından oylandı.

Antisemitizm yasa tasarısı, 400 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamaya katılan milletvekillerinin, 93 "Hayır" oyuna karşılık, 147 lehte oyla kabul edildi. 5 milletvekili de çekimser kaldı. Böylece söz konusu düzenleme, Senatonun ardından Temsilciler Meclisinden de onay alarak yasalaştı.

Diğer yandan, Temsilciler Meclisindeki oylama öncesinde muhalefet partileri düzenlemeyi eleştirdi.

Muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifak (AVS) milletvekili Angelo Bonelli, "Bu, (Binyamin) Netanyahu hükümetinin suçlarını ve Filistinlilerin etnik temizliğini örtbas etmek için çıkarılan bir susturma yasasıdır. Meloni hükümeti, Filistin topraklarını yasa dışı işgal edenleri rahatsız etmemeyi tercih ederken buna karşı çıkan herkesi susturmak istiyor. Bu bir rezalettir." değerlendirmesinde bulundu.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) milletvekili Laura Boldrini, "Çoğunluk aslında antisemitizmle mücadele etmek istemiyor, soykırım yapan İsrail hükümetine yönelik eleştirileri sansürlemek istiyor." dedi.

Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty) İtalya Şubesinden de Temsilciler Meclisindeki oylamanın ardından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ifade özgürlüğü için karanlık bir gün." ifadesi kullanıldı.

Meclisteki oylama öncesi düzenleme protesto edildi

Düzenleme, başkent Roma'daki Temsilciler Meclisinde görüşülürken ülkenin kuzeyindeki Milano kentindeki ünlü Duomo Meydanı ve ünlü opera salonu Scala önünde protesto edildi.

Yüzlerce kişi açtıkları Filistin bayrakları, salladıkları ziller ve çaldıkları düdüklerle düzenlemeye tepki gösterdi.

Miting sırasında protestocular, "Antisemitizm yasa tasarısına hayır", "İsrail'i eleştirmek antisemitizm değildir" ve "Protesto haktır" yazılı dövizler açıp, "Özgür Filistin" sloganı attı.

Protestoya çok sayıda İtalya Yahudisi ve sivil toplum kuruluşu (STK) da destek verdi.

Mitingde yapılan konuşmalarda da "Siyonizm karşıtı olmanın, antisemitizm anlamına gelmediği" vurgulanırken, bu düzenlemenin İsrail'i eleştirenleri susturmayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: AA