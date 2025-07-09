İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Ukrayna'ya Desteğini Yeniledi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ülkesinin, Ukrayna halkına desteğinde kararlı olduğunu ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımını desteklediklerini belirtti.

İtalya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı" için Roma'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, konferans öncesindeki temasları kapsamında İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Quirinale Sarayı'nda görüştü.

İtalyan basınındaki haberlere göre Mattarella görüşmede, İtalya'nın Ukrayna'ya desteğini yineledi ve "NATO Zirvesi bildirgesinde de ifade edildiği gibi Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğiyle özdeştir. Devletlerarası ilişkilerde üstünlük kavramına geri dönülmesini isteyenlere karşı bu böyledir. Bizi neredeyse bir yüzyıl geriye götürmek isteyenler var." ifadelerini kullandı.

Mattarella, İtalya ile Ukrayna arasında samimi ve kararlı bir dostluk olduğunu belirterek, "İtalya, Ukrayna halkına desteğinde kararlıdır. Rusya'nın sivillere ve sivil altyapıya yönelik artan acımasız bombardımanları, Ukrayna'nın yanında olma kararlılığımızı daha da pekiştiriyor. Aynı zamanda bu dramatik süreci sona erdirmek için her olası yolu arıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Mattarella, Ukrayna'nın AB üyeliğine de destek verdiklerini vurgulayarak, "Umarım (katılım) müzakereler yakında başlar." dedi.

Konuk Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, yarınki konferansa ev sahipliği yapan İtalya'ya, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek dolayısıyla teşekkür ettiği belirtildi.

Bu arada, İtalyan basınında, yarınki "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı"na katılacak ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un, konferans kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Zelenskiy ve diğer liderlerle ayrıca yapacağı "Gönülllüler" toplantısına katılabileceği haberleri de yer aldı.

"Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı" için bugün Roma'ya gelen Zelenskiy, öğle saatlerinde de Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüşmüştü.