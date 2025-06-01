İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan Gazze Açıklamaları

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan Gazze Açıklamaları
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Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Gazze'deki insani durumu eleştirerek açlık koşullarının insanlık dışı olduğunu vurguladı ve uluslararası yardımların gündeme getirilmesini talep etti.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de halkın, çocuk yaşlı demeden açlığa mahkum edilmesinin "insanlık dışı" olduğunu söyledi.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1946 yılında yapılan halk oylamasıyla monarşiden cumhuriyet rejimine geçilmesi sebebiyle her yıl 2 Haziran'da kutlanan Cumhuriyet Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Mattarella, Quirinale Sarayı'nda İtalya'ya akredite ülke ve uluslararası kuruluşların diplomatik temsilcilerine resepsiyon verdi.

Mattarella, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye uluslararası yardımların ulaştırılması için ivedilikle yollar açmasını umduğunu belirterek, "Çocuklardan yaşlılara kadar bütün bir halkın açlığa mahkum edilmesi insanlık dışıdır." dedi.

Filistin topraklarının aşındırılmasının da ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Mattarella, "Filistinlilerin, belirli ve tanımlı sınırlar içinde kendi yurtlarına sahip olma hakları vardır. Gazzelilere, insancıl hukuk kurallarının uygulanmasının reddedilmesi kabul edilemez." diye konuştu.

Mattarella, İsrailli esirlerin de serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Mattarella, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinerek, "Düşüncelerimiz, üç yılı aşkın süredir Rusya Federasyonu'nun saldırısına karşı kararlılıkla direnen Ukrayna'ya yöneliyor. Kiev'e olan sarsılmaz ve kararlı desteğimizi teyit ederken, adil, kapsayıcı ve kalıcı bir barışa ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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