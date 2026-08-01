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İtalya Başbakanı: Ulusal güvenliği korumak için İspanya ile Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya alıyoruz

İtalya Başbakanı: Ulusal güvenliği korumak için İspanya ile Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya alıyoruz
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ROMA, 1 Ağustos (Xinhua) -- İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya ile deniz ve hava ulaşımında Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya alma ve sınır kontrollerini yeniden başlatma kararı aldıklarını açıkladı.

ROMA, 1 Ağustos (Xinhua) -- İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya ile deniz ve hava ulaşımında Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya alma ve sınır kontrollerini yeniden başlatma kararı aldıklarını açıkladı.

Meloni cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu, ulusal güvenliği korumak ve ülkemiz için olası olumsuz etkileri önlemek amacıyla alınan olağanüstü bir tedbirdir. Bu tedbir, yaz turizmini en az etkileyecek şekilde yalnızca gerektiği sürece yürürlükte kalacaktır" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın ANSA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre karar, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine göçmen akınının ardından, hükümetin göç ve sınır güvenliğine yönelik son değerlendirmeleri doğrultusunda alındı.

Haberde, İtalya'nın 1 Ağustos'tan itibaren bir ay süreyle İspanya ile deniz ve hava ulaşımında sınır kontrolleri uygulayacağı bildirildi. Uygulamanın ülke limanlarını ve havalimanlarını kapsayacağı kaydedildi.

Schengen bölgesinde seyahat imkanı tanıyan geçerli belgelerin varlığını doğrulamak amacıyla sınır polisi, özellikle İspanya üzerinden gelen üçüncü ülke vatandaşlarına odaklanarak "hedefli" ve "seçici" denetimler gerçekleştirecek.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İspanya ile Schengen rejiminin geçici olarak askıya alınması, vatandaşlarımızın güvenliğini korumak ve Avrupa'nın sınırlarını savunmak için gerekli bir tercihtir. Bu, anlaşmaların öngördüğü ve mevcut durumun kaçınılmaz kıldığı bir tedbirdir" ifadelerini kullandı.

Tajani, "Sebte'deki göçmen krizi, AB sınırlarını yönetmenin ülkelerimizin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor. Tüm sonuçları ve terör tehdidiyle birlikte kontrolsüz göçmen akınlarının AB topraklarına girmesini önlemek için birlikte çalışmalıyız. Bu tehditle tereddüt etmeden mücadele edilmelidir" dedi.

Kaynak: Xinhua
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