Meloni: İstikrar ilk büyük reform

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iktidarının son 80 yılda kurulan hükümetler arasında en uzun ömürlü olmasına işaret ederek, ülkenin siyasi istikrarı yakalamasının ilk büyük reformları olduğunu söyledi.

Meloni, liderlik ettiği sağ koalisyon hükümetinin, 1946'dan bu yana cumhuriyetle yönetilen İtalya'da 1413 günle en uzun süre görev yapan hükümet olması dolayısıyla, partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) Bari kentinde düzenlediği mitinge katıldı.

2022 sonbaharındaki erken genel seçimlerin ardından iktidara gelen sağ koalisyon hükümetinin lideri Meloni, yakaladıkları istikrarın önemine işaret ederek, "İstikrar ilk büyük reformdur. İtalya, Avrupa'nın sürekli el değiştiren bir sorun yumağı olmaktan çıktı. Hükümetleri sürekli değişen bizdik ve uluslararası konferanslarda, muhataplarımız bize 'Bu hükümet, ne kadar sürecek?' diye sorardı. Bu şekilde muamele görenler müzakere edemez, kendi çıkarlarını savunamaz." dedi.

Meloni, göreve geldiği ilk güne kıyasla daha fazla destek gördüğünü kaydetti.

İtalya'nın ilk kadın başbakanı olan Meloni, ayrıca iktidarda olduğu sürede zor anlardan da geçtiğini ancak hiçbir zaman "pes" etmediğini dile getirdi.

Meloni, hükümet olarak Arnavutluk'ta düzensiz göçmenlere yönelik kurdukları geri gönderme merkezleri dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) içinde bazı çevrelerce kendilerinin "aşırılıkçı" olarak nitelendirildiğini dile getirerek, şu anda beş AB ülkesinin Ruanda gibi Afrika ülkeleriyle görüşmeler başlatarak kendilerini taklit ettiğini ifade etti.

Meloni, İtalya çevresindeki denizlerde çıkarılabilecek petrol payını da artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Basilicata'da petrolümüz varken, Katar'dan petrol almaya gitmenin bir anlamı yok. Bu ülkeyi enerji maliyetlerindeki artıştan olabildiğince koruduk ama şimdi İtalya'nın ihtiyaç duyduğu enerjinin olabildiğince İtalya'da üretilmesini istiyoruz. Bu yüzden, 40 yıl sonra bir tabuyu yıktık ve nükleer enerjiye giden yolu yeniden açtık." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein, Meloni kutlama yapsa da İtalyanların kutlayacak bir şeyi olmadığını öne sürerek, "Ülke, boşa geçen dört yılın ardından bizim yönetmemizi istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA