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İtalya Başbakanı Meloni'den Netanyahu'ya İnsani Hukuk Çağrısı

İtalya Başbakanı Meloni'den Netanyahu'ya İnsani Hukuk Çağrısı
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Başbakan Giorgia Meloni, Gazze'deki insani durumu nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmelerde uluslararası insani hukuka uyulması çağrısında bulundu. Muhalefet, Meloni'yi kınama taleplerine karşı duyarsız kalmakla eleştirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son aylardaki görüşmelerinde uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yaptığını söyledi.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde "Başbakan'a sorular" oturumuna katılan Meloni, sol muhalefet partilerinden gelen İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı kınama taleplerine yanıt verdi.

Meloni, son aylarda Netanyahu ile birkaç kez telefonda görüştüğünü belirterek, "Bunlar genellikle zorlu görüşmelerdi ve her seferinde düşmanlıkların sona erdirilmesi ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi için bir yol bulunmasının aciliyetini dile getirdim. Bugün de bu çağrımı yineliyorum; çünkü Gazze'deki insani durumun giderek daha dramatik ve gerekçelendirilemez hale geldiğini söylemekte hiçbir tereddüdüm yok." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni'nin bu açıklamasına karşı muhalefetteki Yeşil-Sol İttifakı (AVS) lideri Angelo Bonelli, İsrail'in Gazze'de Filistinlileri imha etmesini kınamadığı için "Meloni'nin utanması gerektiğini" ve "Rusya'ya uygulanan yaptırımların benzerlerini, 18 bin çocuğun ölümünden sorumlu olanlar için isteyememesindeki ikiyüzlülüğünden dehşete düştüğünü" söyledi.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri ve eski başbakanlardan Giuseppe Conte de meclisteki konuşması sırasında İsrail'in Gazze'deki imhasına karşı milletvekillerini sessiz bir protestoya çağırdı.

"Bu katliamı sessizce kınayalım, ayağa kalkalım" diyen Conte'nin çağrısıyla muhalefet milletvekilleri ayağa kalkarken, Başbakan Giorgia Meloni ayağa kalkmadı. Bunun üzerine Conte'nin, "Oturmaya devam ediyor. Utanç!" dediği duyuldu.

Bir milletvekilinden hayalet kostümlü protesto

Temsilciler Meclisi'ndeki "Başbakan'a sorular" özel oturumunda, "Daha Fazla Avrupa" Partisi lideri Riccardo Magi, ilginç bir protestoya imza attı.

Üzerine geçirdiği beyaz bir çarşafla kendisine temsili "hayalet" görüntüsü veren Magi, ülkede 8-9 Haziran'da yapılması planlanan; iş yasasında bazı değişiklikler ile yabancıların vatandaşlık alması için gereken koşullardan biri olan 10 yıl kesintisiz ikamet etme şartının 5 yıla düşürülmesini öngören yasa değişikliğine yönelik referanduma gidilmemesi çağrısı yaptığı gerekçesiyle Meloni ve hükümetini protesto etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana'nın kararıyla protestocu milletvekili Magi, genel kuruldan atıldı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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