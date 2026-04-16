İtalya, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabık olmasından memnun

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD hükümetinin aracılığıyla İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD hükümetinin aracılığıyla İsrail ile Lübnan arasında çok yakın zamanda bir ateşkes ilan edileceğine dair duyuruyu büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Orta Doğu'nun tamamının istikrarı açısından kritik öneme sahip bu önemli ileri adımı güçlü şekilde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tajani, 13 Nisan'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı ziyareti anımsatarak, şunları kaydetti:

"Beyrut'a yaptığımız misyonla bu sürece katkıda bulunduk. (Lübnan) Cumhurbaşkanı (Joseph) Avn ve İsrail Dışişleri Bakanı (Gideon) Saar ile sürekli temas halinde kaldık. Lübnan'daki ateşkes, İran hakkındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanması ve tüm bölgede hızla barışın sağlanması açısından hayati önemdedir."

Savunma Bakanı Guido Crosetto da X'teki paylaşımında, "Şimdi Lübnan'da da hızla ateşkesin sağlamlaştırılması gerekiyor ve bunun kısa süre içinde gerçekleştirilebilmesi için tüm koşulların mevcut olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Meloni: "Şimdi ateşkesin tam olarak uygulanması çok önemli"

Başbakan Giorgia Meloni de akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkes ilan edilmesi mükemmel bir haberdir ve bu önemli sonuca ABD'nin arabuluculuğu sayesinde ulaştıkları için Lübnan ve İsrail hükümetlerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Meloni, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şimdi ateşkesin tam olarak uygulanması çok önemli. Bu çatışmayı başlatma sorumluluğuna sahip Hizbullah, İsrail'e karşı tüm eylemlerine son vermeli ve Lübnan hükümetinin aldığı kararlara saygı göstermelidir. Ayrıca ateşkesin, İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin başarıya ulaşması ve tam, kalıcı bir barışın sağlanması için gerekli koşulları oluşturmasını temenni ediyorum. Bu bağlamda, İtalya, komuta ettiği Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ndeki (UNIFIL) askeri birliği aracılığıyla Mavi Hat boyunca barışı korumaya katkıda bulunarak ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek de dahil olmak üzere Lübnan'ın egemenliğini destekleyerek rolünü oynamaya devam edecektir."

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 00.00'da başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.