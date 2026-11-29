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İsviçreli seçmenler, Savaş Malzemeleri Yasası'nda esneklik içeren girişimi yüzde 54,3 ile kabul etti.

İsviçreli seçmenler, bugün Savaş Malzemeleri Yasası'nda yapılacak değişikliğe ilişkin halk oylaması için sandık başına gitti.

İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, seçmenler ilgili yasada değişiklik içeren girişimi yüzde 54,3 ile kabul etti.

Öte yandan ülkede havai fişeklerin sınırlandırılması, evli çiftlerin vergilendirilmesi ve 13. emekli maaşının finansmanı başlığıyla üç farklı konuda daha halk oylaması yapıldı.

13. emekli maaşının finansmanı yüzde 55,2 ve evli çiftlerin vergilendirilmesi yüzde 58,9 ile reddedilirken, havai fişeklerin sınırlandırılması girişimi de yüzde 59,8 ile kabul edildi.

Dört farklı başlıktaki halk oylamalarına katılım yüzde 48 civarında oldu.

Girişim, savaş malzemelerinin ihracatıyla ilgili esnemeyi öngörüyor

Mevcut Savaş Malzemeleri Yasası, hedef ülkenin silahlı çatışmaya karışması, insan haklarını ihlal etmesi veya silahların sivillere karşı kullanılma riski bulunması halinde ihracata izin vermiyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı dahil son yıllarda yaşanan çeşitli çatışmalar, Avrupa'daki güvenlik durumunu önemli ölçüde kötüleştirirken, Federal Konsey'in bu yeni zorluklara uygun şekilde yanıt verebilmesi için Parlamento, savaş malzemesi ihracatını düzenleyen koşulları değiştirdi.

Parlamento, 19 Aralık 2025'te Savaş Malzemeleri Yasası'nda değişiklik yaparken, savaş malzemelerinin, silahlı çatışmaya karışan bir ortak ülkeye teslimi, İsviçre'nin tarafsızlığı ve dış politika veya güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olması koşuluyla artık mümkün olacak.

Buna göre, İsviçre'den askeri teçhizat satın alan ülkelerin, bu teçhizatı başka bir ülkeye devretmeden önce İsviçre'nin onayını alma zorunluluğunun kaldırılması öngörülüyor.

Ancak İsviçre, dış politika, tarafsızlık veya güvenlik nedenleriyle gerekli gördüğü durumlarda "yeniden ihracat yapmama beyanı" yoluyla bu onayı şart koşmaya devam edecek.

Ukrayna'ya yönelik silah kısıtlamaları dahil daha önce teslim edilen askeri teçhizat için ise verilen taahhütler geçerliliğini koruyacak.

Tüm ihracat izinlerinin ise İsviçre'nin tarafsızlık yasası, insan hakları ve diğer uluslararası yükümlülüklerine uygun olması gerekecek.

Almanya, İspanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden İsviçre yapımı savaş malzemelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi teklifi, İsviçre tarafından defalarca reddedilmişti.

Savaş Malzemeleri Yasası'nda bir "esneklik" olarak değerlendirilen bu düzenlemeye yönelik itirazlar üzerine halk oylamasına gidilmesine karar verildi.

Mevcut girişim aralarında ABD, İngiltere ve Almanya'nın da yer aldığı 36 ortak ülkeye savaş malzemesi ihracatına, bir ortak devletin silahlı bir çatışmaya dahil olması durumunda dahi belirli koşullar altında izin verilmesini öngörüyor.

Buna göre, Federal Konsey, ülkelerden yalnızca dış politika, tarafsızlık veya güvenlik politikası nedenleriyle gerekli olması halinde yeniden ihracat yapmama beyanı isteyebilecek.

Kaynak: AA