İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, Batı Balkanlar'da barış ve istikrara büyük önem verdiklerini söyledi

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, Batı Balkanlar'da barış ve istikrara büyük önem verdiklerini söyledi
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, ülkesinin Batı Balkanlar'da barış ve istikrara büyük önem verdiğini söyledi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, ülkesinin Batı Balkanlar'da barış ve istikrara büyük önem verdiğini söyledi.

Parmelin, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında, mevkidaşı Gordana Siljanovska Davkova ile Cumhurbaşkanlığı rezidansında bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Parmelin, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin güçlü olduğunu söyledi.

İsviçre ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin, İsviçre İşbirliği Programı ve İsviçre'deki güçlü Kuzey Makedonya diasporasının varlığıyla şekillendiğine işaret eden Parmelin, mevkidaşı ile görüşmesinde hukukun üstünlüğünün, kurumların etkinliğinin, istikrarın ve öngörülebilirliğin önemini vurguladıklarını aktardı.

Parmelin, Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonun, bölgede barış ve refah için kilit bir faktör olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "İsviçre, Batı Balkanlar'da barış ve istikrara büyük önem vermektedir. Bu bölge, dış politikamız için öncelikli bir alandır." ifadesini kullandı.

Bir İsviçre Konfederasyonu Başkanının ülkesine gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğuna dikkati çeken Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova da ziyareti ülke için tarihi bir gün olarak nitelendirdi.

Davkova, "Diyalogda ilerleme kaydettiğimizi fark ettik, çünkü bunun saygıya dayalı olduğunu söyleyebiliriz ve özellikle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) içinde aynı ruhla devam etmeyi amaçlıyoruz. Bildiğiniz gibi bu zor zamanlarda İsviçre, AGİT'te olduğu kadar Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi'nde de öncülük etmiştir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
500

