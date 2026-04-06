İsviçre, idam yasasına tepki için İsrail'in Bern Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağıracak

İsviçre'nin, İsrail Meclisi'nde onaylanan idam cezası yasasına tepki vermek üzere İsrail'in Bern Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağıracağı öğrenildi.

Blick gazetesinde yer alan habere göre, İsrail tarafından idam cezasının getirilmesi, İsviçre dahil uluslararası alanda sert eleştirilere yol açıyor.

İsviçre, parlamento kararına yanıt olarak bu hafta İsrail'in Bern Büyükelçisi Tibor Schlosser'i Dışişleri Bakanlığına çağıracak.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blick'e "İsviçre, yaşam hakkı ve insan onuruyla bağdaşmadığı için her yerde ve her koşulda idam cezasını reddediyor. Bu nedenle İsviçre, İsrail'e hem ikili olarak hem de kamuoyu önünde tutumunu ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık bünyesindeki Barış ve İnsan Hakları Dairesi Başkanı Büyükelçi Tim Enderlin, İsrail büyükelçisiyle görüşmeye başlarken, bu hafta İsrail Büyükelçisi Schlosser'i "İsviçre'nin tutumunu şahsen açıklamak" üzere çağıracak.

İsrail, Filistinlilere idam cezası yasasını onayladı

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasayla İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclis'ten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurdu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.