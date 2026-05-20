İsviçre, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesini kınadı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyi kınayarak kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "(Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik) Bazı katılımcılara yönelik kabul edilemez muameleyi kınıyoruz." denildi.

Aktivistlere yönelik bu muamelenin, İsrail makamlarından uluslararası hukuka ve temel haklara saygı konusunda alınan güvencelerle tutarsız göründüğüne işaret edilen paylaşımda, "İnsani gözaltı koşulları, usulsüzlükten korunma güvenceleri ve savunma hakkı dahil bu taahhütler pratikte yerine getirilmeli." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
