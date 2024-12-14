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İsviçre'den Gölyaka'ya İtfaiye Aracı Bağışı

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İsviçre'de yaşayan Mesut Şentürk, babası Avni Şentürk'ün hayrına, Düzce'nin Gölyaka ilçesine bir itfaiye aracı bağışladı. Bağış, yangın müdahale hizmetlerine katkı sağlayacak.

İsviçre'de yaşayan gurbetçi, memleketi Düzce'nin Gölyaka ilçesinde belediye bünyesinde kullanılmak üzere itfaiye aracı bağışladı.

Gölyaka Belediyesinde geçmiş dönem belediye meclis üyesi olan Avni Şentürk'ün oğlu Mesut Şentürk, 4 yıl önce hayatını kaybeden babasının hayrına İsviçre'de aldığı itfaiye aracını ilçeye gönderdi.

Şentürk'ün belediyenin itfaiye filosuna bağışladığı aracın, yangın olaylarında acil müdahalelerde kullanılacağı öğrenildi.

Mesut Şentürk, babasının hayrına bağış yapmak istediğini dile getirerek, "Gölyaka ilçemize olan vefa borcumuz var. Faydalı bir bağış olacağını düşünerek böyle katkı sağladık. Bizler gurbette yaşıyor ve çalışıyoruz fakat hep Türkiye özlemiyle yaşıyoruz." dedi.

Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun da desteklerinden dolayı Şentürk'e ve bağış sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
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