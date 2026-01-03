Haberler

İsviçre'deki Bar Yangını... Başsavcı Pilloud: "Her Şey Yangının Maytap ya da Benzeri Parlak Mumlardan Çıktığını Gösteriyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezindeki barda çıkan yangında 47 kişi yaşamını yitirdi, 112 kişi yaralandı. Yangının kaynağının şampanya şişeleri üzerine konulan maytaplardan başladığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

(ANKARA) - İsviçre'nin bir kayak merkezindeki barda yeni yılın ilk saatlerinde çıkan ve 47 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Valais Kantonu'nun Başsavcısı Beatrice Pilloud, "Her şey, yangının şampanya şişeleri üzerine konulan maytap ya da benzeri parlak mumlardan çıktığını gösteriyor. Bunlar tavana çok yaklaştırılmış. Ardından yangın çok hızlı bir şekilde büyümüş" dedi.

İsviçre'nin Valais Kantonu'na bağlı Crans- Montana'da Yeni Yıl'ın ilk saatlerinde  bir kayak merkezindeki barda çıkan yangında 47 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi yaralandı.

Valais Kantonu'nun Başsavcısı Beatrice Pilloud, düzenlediği basın toplantısında soruşturmanın, olay yerinde kullanılan malzemeler, barın yangın güvenliği önlemleri ve yangın sırasında içeride bulunan kişi sayısı üzerine yoğunlaşacağını söyledi. Pilloud, soruşturma sonucunda cezai kovuşturma gerekip gerekmediğinine de belil olacağını söyledi ve "Eğer böyle bir durum söz konusuysa ve sorumlular hayattaysa, haklarında dava açılacaktır" dedi. Başsavcı, "Her şey, yangının şampanya şişeleri üzerine konulan maytap ya da benzeri parlak mumlardan çıktığını gösteriyor. Bunlar tavana çok yaklaştırılmış. Ardından yangın çok hızlı bir şekilde büyümüş" dedi.

Barın sahiplerinden birinin yerel medyaya yaptığı açıklamada, işletmenin son 10 yılda üç kez denetlendiği ve tüm düzenlemelere uygun hareket edildiği belirtildi.

Yetkililer, yangında hayatını kaybeden 40 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü, şu an en büyük önceliğin bu olduğunu açıkladı. Polis Komutanı Frederic Gisler, yaralıların birçoğunun durumunun kritik olduğunu ve "hayatta kalmak için mücadele ettiklerini" söyledi.

Valais Bölgesi Başkanı Mathias Reynard, yaralılardan yaklaşık 50 kişinin ağır yanık tedavisi için Avrupa'daki uzman merkezlere sevk edildiğini ya da kısa süre içinde sevk edileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Galatasaray'ın 'Güle güle' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep

Galatasaray'ın "Güle güle" dediği! Yusuf Demir'den bomba talep
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Doğu Anadolu ili buz kesti! Termometre eksi 28'i gösterdi

Doğu Anadolu ili buz kesti! Termometre eksi 28'i gösterdi
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı