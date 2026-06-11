İsviçre'nin St. Gallen kantonunda öğretmenlerin başörtüsü dahil dini sembol kullanmasına yasak yolu açıldı

ST. İsviçre'nin St. Gallen Kantonu Meclisi, devlet okullarında öğretmenlerin başörtüsü dahil dini semboller kullanmasını yasaklayacak düzenlemenin önünü açan önergeyi kabul etti.

İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, 120 üyeli St. Gallen Kantonu Meclisinde, söz konusu önerge için oylama yapıldı.

Önerge, 70 lehte 46 aleyhte verilen oyla kabul edilerek öğretmenlerin devlet okullarında başörtüsü dahil dini semboller kullanmasının yasaklanması için kanton hükümetine yasal düzenleme hazırlama görevi verdi.

Önerge, Halk Okulları Yasası'nda öğretmenlerin devlet okullarında "dini gerekçelerle kullanılan kıyafet ve semboller" taşımasının yasaklanmasını öngörüyor.

Kanton Meclisi ayrıca, söz konusu yasağın hangi eğitim kademelerini kapsayacağı konusunda da oylama yaptı. Oylamada 59 kabul ve 54 ret oyuyla çoğunluk, yasağın ortaöğretim ve meslek okullarını kapsayacak şekilde genişletilmesini onayladı.

Kanton hükümetinin bu yasal düzenlemeyi hazırlamak için üç yıllık süresi bulunuyor. Hazırlanacak düzenleme daha sonra yeniden kanton parlamentosunun onayına sunulacak.

Kanton meclisinde milletvekili Franziska Steiner-Kaufmann, yaptığı açıklamada, "Biz nerede başlayacağız ve nerede duracağız? O zaman anaokullarında artık Paskalya'yı kutlamayıp sadece bir bahar bayramı mı kutlayacağız?" diyerek çekincesini dile getirdi.

Dini sembollere yasak getirilmesi, 2025 yazında St. Gallen'in Eschenbach bölgesinde yaşanan bir olay sonrası gündeme gelmişti.

Veliler, ders verirken başörtüsü takmak isteyen bir genç öğretmenin işe alınmasına itiraz etmiş, okul yönetimi de öğretmenle iş sözleşmesi imzalamayı reddetmişti.

Olayın ardından farklı siyasi partilerden Kanton Meclisi üyeleri, kamu okullarında öğretmenlerin "dini gerekçelerle kullanılan kıyafet ve semboller" taşımasının "Halk Okulları Yasası'nda" yasaklanması talep eden önerge sunmuştu.