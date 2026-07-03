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İsviçre'de camiye yönelik tehdit ihbarı nedeniyle bölgeye polis sevk edildi

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İsviçre'nin Schaffhausen kantonundaki Aksa Camisi'ne yönelik tehdit ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Caminin bulunduğu sokak 2 saat trafiğe kapatılırken, soruşturma başlatıldı. Cuma namazı tedbiren iptal edildi.

İsviçre'de, Schaffhausen kantonundaki Aksa Camisi'ne yönelik tehdit ihbarı nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İsviçre yerel basınında yer alan haberlere göre, polis, İsviçre Türk Diyanet Vakfına bağlı Schaffhausen'deki Aksa Camisi'ne yönelik tehdit ihbarı aldı.

Bunun üzerine Aksa Camisi'nin bulunduğu mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Caminin bulunduğu sokak, 2 saatten fazla süre trafiğe kapatılırken, bölge güvenlik altına alındı.

İhbara ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, konu hakkında soruşturma açıldı.

Görgü tanıkları da polisin sabah cami ve çevresini kontrol altına aldığını belirtti.

Polis, operasyona ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, caminin içinde ve dışında güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

Failin cezai sonuçların yanı sıra önemli mali yükümlülüklerle de karşı karşıya kalacağı ifade edilen açıklamada, ihbara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Öğle saatlerinde cami etrafındaki güvenlik önlemleri kaldırıldı. Cami yönetimi ise tedbiren bu hafta cuma namazı kılınmaması kararı aldı ve cemaati yakındaki camilere yönlendirdi.

Zürih Başkonsolosluğu kaynakları, AA muhabirine, kanton makamlarıyla bu konuda irtibatta olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
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