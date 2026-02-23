İsviçre Büyükelçisi Scheurer'den Ali Babacan'a Ziyaret
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer ile Türkiye-İsviçre ilişkileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.
(ANKARA) - İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.
Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Sayın Guillaume Scheurer bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türkiye- İsviçre ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Scheurer'e ziyareti için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA