İsviçre Büyükelçisi Scheurer'den Ali Babacan'a Ziyaret

(ANKARA) - İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Sayın Guillaume Scheurer bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türkiye- İsviçre ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Scheurer'e ziyareti için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA