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İsveç hükümeti çalışanları güvenlik endişesiyle ChatGPT ve Claude'u kullanmayacak

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İsveç hükümeti, hassas veri güvenliği endişeleri nedeniyle çalışanlarının iş bilgisayarlarında ChatGPT ve Claude'un sürümlerini kullanmayacağını açıkladı. Karar bu hafta geçerli olurken, İsveç Vergi Dairesi ve Ulusal Bakım Kurulunda da araçlara kısıtlama getirildiği belirtildi.

İsveç hükümeti çalışanlarının, hassas verilerin işlenmesine ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle iş bilgisayarlarında OpenAI'ın yapay zeka aracı ChatGPT ve ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği Claude modelinin sürümlerini kullanmayacakları belirtildi.

İsveç hükümetinden yapılan açıklamada, 2026'nın başında yapılan bir araştırma çerçevesinde yapay zeka platformlarının kamu görevlerinin yerine getirilmesinde "sorunlu" kullanıma neden olduğu sonucuna ulaşıldığı kaydedildi.

Hükümet çalışanlarının bundan sonraki süreçte iş bilgisayarlarında OpenAI'ın yapay zeka aracı ChatGPT ve ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği Claude modelinin sürümlerini kullanmayacaklarına işaret edilen açıklamada, kararın hassas verilerin işlenmesine ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı bildirildi.

Hükümet çalışanlarının daha sıkı kontroller çerçevesinde yapay zekadan faydalanabilecekleri ifade edilen açıklamada, uygulamanın bu hafta itibarıyla geçerli olduğu aktarıldı.

İsveç medyası ayrıca, İsveç Vergi Dairesi ve Ulusal Bakım Kurulunda da ChatGPT ve Claude kullanımına yönelik kısıtlamalar getirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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