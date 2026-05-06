ISUBÜ'de Teknoloji Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Haftası kapsamında düzenlediği hackathon etkinliğinde öğrenciler, şirketlerin yaşadığı sorunlara yapay zeka destekli çözümler üretmek için yarıştı. 165 bilgisayar mühendisliği öğrencisinin katıldığı etkinlikte, mühendislik problemleri hızlı bir şekilde somut ürünlere dönüştürüldü.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (ISUBÜ) Teknoloji Haftası kapsamında "hackathon" etkinliği düzenlendi.

Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler, şirketlerin yaşadığı sorunlara yapay zeka destekli çözümler üretmek için yarıştı.

Yaklaşık 165 bilgisayar mühendisliği öğrencisinin katıldığı etkinlik, 4 etapta gerçekleştiriliyor. Yarışmada öğrencilerden, verilen mühendislik problemlerini kısa sürede analiz ederek uygulanabilir bir ürüne dönüştürmeleri istendi.

ISUBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, etkinliğin temel amacının öğrencilerin mühendislik bakış açısıyla hızlı çözüm üretme becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 165 bilgisayar mühendisliği öğrencisinin yarıştığı ve bir mühendislik problemini hızlı şekilde ürüne dönüştürmeyi amaçlayan bir hackathon gerçekleştirdiklerini anlatan Süzen, "Bazı ekipler web sayfası geliştiriyor, bazıları yapay zeka ürünü ortaya koyuyor. İşin özünde eldeki problemi mühendislik düşüncesiyle çözüp, gün sonunda ortaya somut ürün çıkarabilmelerini hedefliyoruz." dedi.

Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Rabia Çolak, yarışma sürecinin kendilerine önemli deneyimler kazandırdığını ifade ederek, uygulamalı çalışma ortamının mesleki gelişim açısından büyük katkı sunduğunu söyledi.

Kemal Sebzeçi ise hackathon süresince ekip çalışması konusunda önemli tecrübeler edindiklerini belirterek, birlikte üretmenin ve problem çözmenin kendilerini geliştirdiğini kaydetti.

Etkinlikte, öğrenciler yapay zeka tabanlı uygulamalar, otomasyon sistemleri ve şirketlerin operasyonel süreçlerini kolaylaştırabilecek dijital çözümler üzerinde çalıştı. Projelerin, şirketlerin karşılaştığı çeşitli sorunları yapay zeka teknolojileriyle azaltmayı ve iş süreçlerini daha verimli hale getirmeyi amaçladığı belirtildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonun sonunda geliştirilen projelerin jüri değerlendirmesine sunulacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
